Home Sonstiges Hinweis in iOS 17.5: Google Find My-Netzwerk vor dem Start

Hinweis in iOS 17.5: Google Find My-Netzwerk vor dem Start

In der Welt der Smartphones gibt es mit iOS und Android zwei große Betriebssysteme. Die dahinterstehenden Firmen Apple und Google stehen in gesunder Konkurrenz zueinander, arbeiten aber hier und da zusammen. So war es bei der Corona-Warn-App und auch schon in der Vergangenheit bei dem richtigen Umgang mit Bluetooth-Trackern.

In der am Dienstag erschienen ersten Beta von iOS 17.5 ist nun ein Hinweis auf Googles Find-My-Netzwerk aufgetaucht. Klingt zuerst kurios, ist auf den zweiten Blick aber schlüssig. Apples AirTags müssen auch von Nicht-Apple-Geräten erkannt werden können, um Stalking zu verhindern.

Warum Apple und Google hier zusammenarbeiten

Im Code von iOS 17.5 gibt es entsprechende Passagen, die darauf hindeuten, dass auch iOS-Geräte fremde Tracker erkennt. Da Google bisher zwar groß angekündigt hat, ein eigenes System zu bringen, dieses aber noch nicht existiert, könnte ein Start unmittelbar bevorstehen. Apples iOS wäre dann ab der Version 17.5 auf das Google Find-My-Netzwerk vorbereitet.

AirTags und andere Tracker haben den Sinn, verloren gegangene Dinge wieder zu finden. Damit die kleinen Geräte aber nicht für kriminelle Machenschaften wie Stalking zweckentfremdet werden, arbeiten Apple und Google hier zusammen. Bewegt sich ein AirTag mit einer fremden Person mit, ohne dass das gekoppelte iPhone in der Nähe ist, bekommen sowohl iOS- als auch Android-Geräte einen Warnhinweis. Andersrum soll das in Zukunft genauso funktionieren, iOS 17.5 trifft hier entsprechende Vorbereitungen.

Damit wird der AirTag im Falle eines Diebstahls zwar mehr oder weniger unbrauchbar, verlorene Dinge können durch ehrliche Finder aber einfach zurückgebracht werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!