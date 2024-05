Home Daybreak Apple Neues iPad Pro: OLED, aber kein Always-On-Display | TikTok-Mutter klagt gegen Verbot in den USA | Die Keynote nacherzählt – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das neue iPad Pro besitzt zwar erstmals ein OLED-Display, aber kein Always-On-Display. Derweil klagt der Mutterkonzern von TikTok gegen ein drohendes Verbot in den USA. Außerdem haben wir euch die gesamte Keynote vom Dienstag in unserer Kolumne zusammengefasst. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Neues iPad Pro: OLED, aber kein Always-On-Display

Erstmals besitzt das iPad Pro, dessen neuestes Modell am Dienstag vorgestellt wurde, ein OLED-Display. Damit unterstützt dieses zwar ein besseres ProMotion, aber ein Always-On-Display, welches auf dem iPhone und der Apple Watch vorhanden ist, bietet dieses nach wie vor nicht. Mehr dazu erfahrt ihr hier. Darüber hinaus findet ihr hier weitere Details darüber, welche Abstriche Apple bei der Kamera des neuen Modells sowie beim Mobilfunk gemacht hat.

TikTok-Mutter klagt gegen Verbot in den USA

Politikerinnen und Politiker in den USA wollen bekanntlich jegliche chinesische Einflussnahme auf TikTok unterbinden. Deshalb haben diese vor wenigen Wochen ein Gesetz verabschiedet, das genau das vorsieht. Nun klagt der Mutterkonzern von TikTok genau gegen dieses Gesetz, da es angeblich gegen die US-Verfassung verstöße. Alles Weitere dazu erfahrt ihr hier.

Die Keynote nacherzählt

Falls ihr die Keynote am Dienstag verpasst habt, findet ihr hier eine unterhaltsame Zusammenfassung.

macOS 14.5 RC für Developer verfügbar

Entwicklerinnen und Entwickler können ab sofort macOS Sonoma 14.5 als Release Candidate downloaden. Mehr dazu hier.

