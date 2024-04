Home Apple Q2/2024: Apple veröffentlicht Quartalszahlen am 02. Mai

Q2/2024: Apple veröffentlicht Quartalszahlen am 02. Mai

Apple hat den Termin für die Präsentation der nächsten Quartalszahlen bekannt gegeben. Das zweite Quartal 2024 endet bei Apple Ende April, die Zahlen will der Konzern am 02. Mail vorlegen. Die Präsentation dürfte wie üblich in Form einer Pressemeldung und einem Konferenz-Call mit Analysten und Investoren stattfinden.

Erste Vision Pro-Zahlen

Es wird das erste Quartal sein, in dem Zahlen der Vision Pro mit einfließen. Apple Spatial Computing-Brille startete Ende Februar in den USA. Weitere Märkte sollen folgen, genaue Termine sind aber noch nicht bekannt. Wir warten gespannt auf Apple Q2-Zahlen und fragen uns, ob Apple die Vision Pro-Ergebnisse offen kommuniziert oder in einer Unterkategorie versteckt.

Der Konferenz-Call zu Apples Quartalszahlen wird am 02. Mai um 2:00 Uhr Pazific Time stattfinden, eine halbe Stunde vorher dürfte Apple die Zahlen veröffentlichen. Weitere Infos findet ihr auf Apples Website, hier können Interessierte den Call auch verfolgen.

So lief Apples erstes Quartal

Im ersten Quartal konnte Apple nicht alle Erwartungen erfüllen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2.18 US-Dollar, die Analysten erwarteten 2,10 US-Dollar. Der iPhone-Umsatz lag mit 69.70 Milliarden 1.04 Milliarden über den Erwartungen. Die Services, das iPad und der Mac blieben leicht dahinter zurück. Wearables, Home und Accessoires konnten die Analysten übertreffen.

-----

