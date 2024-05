Home Apple Erschrocken über Rückstand: Als Apple-Manager ChatGPT testeten und Siri-Neustart forderten

Siri soll und muss besser werden, das ist bei Apple offenbar schon länger die Losung in der Führungsrunde. Dort hat man den verheerenden Rückstand von Siri auf andere Sprachassistenten und vor allem auf ChatGPT schon vor über einem Jahr an höchster Stelle festgestellt und versucht seitdem, das Ruder herum zu reißen – mit ersten Erfolgen, das geht aus einem interessanten Einblick in Apples Managementprozesse hervor.

Siri ist schon lange weit abgeschlagen im Feld der Sprachassistenten, doch dann kam ChatGPT und mit den Konversationsfähigkeiten des Sprachmodells konnte Apples Assistentin endgültig nicht mehr mithalten. Das hat man bei Apple offenbar früher bemerkt, als lange vermutet. Apples SVP Craig Federighi und Senior Vice President of Machine Learning and AI Strategy John Giannandrea haben schon Anfang letzten Jahres realisiert, wie weitreichend die neuen Fähigkeiten generativer KI sind, auch wenn Apple diese Worte lange sorgsam aus seinem Sprachgebrauch herausgehalten hat.

Apple-Manager haben ChatGPT getestet

Craig Federighi und John Giannandrea begannen damals damit, ChatGPT von OpenAI ausführlich zu testen, für mehrere Wochen, um sich eine Vorstellung von den Fähigkeiten des neuen Systems machen. Dabei stellten sie auch fest, wie weit Siri im Vergleich zu dem Chat-Bot zurückfällt und stellten die Weichen für eine interne Neuausrichtung bei Apple, so berichtet es die New York Times in einem aktuellen Stück, das sich auf Quellen im Unternehmen bezieht.

KI wurde Top-Priorität

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Siri-Team den wiederholt angesprochenen schlechten Stand: Mitarbeiter waren schwer zu gewinnen und noch schwerer zu halten, auch weil das Team von der Spitze zu wenig Unterstützung und Ressourcen zugeteilt bekam. Das änderte sich dann grundlegend, so der Bericht.

Top-Talente im KI-Bereich zu gewinnen, wurde Priorität, Apple soll sich auch vom Apple Car verabschiedet haben, um mehr Ressourcen für die KI frei zu bekommen.

Neustart für Siri?

Die neue Siri, massiv mit KI aufgewertet, die teils lokal, teils mit Cloud-Unterstützung läuft, soll Apples Weg sein, das Trendthema anzugehen. Siri soll in Zukunft auch für eine Art Unterhaltung taugen und Aufgaben wie Einträge und Änderungen von Kalenderterminen und Erinnerungen besser hinbekommen, als es derzeit der Fall ist. Auch Textzusammenfassung soll bekanntermaßen eine neue Kompetenz sein, unterstreicht noch einmal der Bericht.

Datenschutz ist Apples Trumpfkarte

Im iPhone 16 unter iOS 18 wird man erstmals sehen, wie weit man hier mit dem ersten Anlauf kommen wird. Privatsphäre wird ein Trump von Apples Ansatz sein, so der Bericht. Dies könnte tatsächlich ein Aspekt sein, in dem Apple punkten kann, denn der Datenschutz ist ein wunder Punkt vieler KI-Modelle.

