Gravis stellt den Betrieb vollständig zum 15. Juni 2024 ein

Im Frühjahr sorgte die Freenet AG für ein Beben im deutschen Einzelhandel, indem man ankündigte, dass der zugekaufte Apple Reseller Gravis bis spätestens Ende des Jahres seine Pforten schließen wird. Nun gab man bekannt, wann genau Gravis das letzte Mal seine Türen öffnen wird – der Zeitpunkt ist deutlich früher als gedacht.

Zum 15. Juni ist Schluss

Ingesamt betreibt Gravis 37 Stores in Deutschland, die nun überraschend früh geschlossen werden. Konkret werden alle Filialen zum 15. Juni geschlossen, bis dahin läuft der Abverkauf auf Hochtouren. An der Stelle sei angemerkt, dass Produkte von Apple jederzeit Problemlos erworben werden können, Apple selbst übernimmt die Garantie. Allerdings bekräftigt Gravis, auch nach der Schließung für Garantie- und Gewährleistungsansprüche zuständig zu sein. Die restlichen Aufgaben wird die Handelskette bis zum 30. Juni abwickeln. Laufende Hardware-Abos werden via C2 Circle weitergeführt. Hardware-Reparaturen sind bei Gravis jedoch lediglich bis 15. Mai 2024 möglich, also lediglich noch eine Woche, danach nimmt der Anbieter keine Aufträge mehr an

400 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz

Besonders bitter ist diese Schließung für die rund 400 Mitarbeiter, bestehend aus der Zentrale, dem Verkauf sowie dem Service. Letztgenante dürften aber schnell unterkommen, notfalls auch bei Apple. In den vergangenen Wochen hat Gravis mit dem Betriebsrat einen Sozialplan erarbeitet, der unter anderem auch Abfindungen vorsieht.

