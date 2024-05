Home Apple Nachgereicht: Pride-Wallpaper und Pride-Armband vorgestellt

Die Vorstellung der neuen iPad-Modelle mitsamt Zubehör sorgt im Nachgang durchaus für kontroverse Diskussionen hinsichtlich der preislichen Platzierung sowie der merkwürdigen Aufpreisgestaltung bei den Pro-Modellen. Auch der Werbespot wurde ja bekanntlich offiziell zurückgezogen. Wie dem auch sei, einen Tag vorher gab es von Apple noch eine Ankündigung, die leider etwas unterging. Diese reichen wir an dieser Stelle nun nach.

Pride Armband vorgestellt

Das 2024er Armband aus der Pride-Collection ist ein Solo-Loopband, welches “die Lebendigkeit und Vielfalt der LGBTQ+-Gemeinschaften” zelebrieren soll. Das mehrfarbige Armband ist in Schwarz und Braun gehalten und steht für schwarze, hispanische und lateinamerikanische Gemeinschaften und für Menschen, die von HIV/AIDS betroffen sind, sowie in Rosa, Hellblau und Weiß für Transgender und nicht-binäre Menschen. Zusätzlich ist eine Öse eingearbeitet, die per Laser den Slogan “PRIDE 2024” eingraviert bekommen hat.

Das neue Armband soll ab dem 23. Mai 2024 in Deutschland verfügbar sein und 99 Euro kosten. Das Armband aus dem vorigen Jahr soll offenkundig weiter im Portfolio verbleiben.

Neue Wallpaper

Ergänzend dazu wird es auch in diesem Jahr neue Wallpaper geben. Das Zifferblatt und die Hintergrundbilder zeigen leuchtende, mehrfarbige Buchstaben und Zahlen, die “die immerwährende Wirkung des LGBTQ+ Aktivismus und seine Rolle bei der Erhellung des Weges zu größerer Gleichberechtigung für zukünftige Generationen repräsentieren.” Das Zifferblatt sowie die Wallpaper können über den App Store für die Apple Watch bzw. Apples Webseite geladen werden. Die Voraussetzung ist jedoch iOS 17.5, iPadOS 17.5 und watchOS 10.5. Damit ist klar, dass die Updates bis spätestens zum 21. Mai 2024 veröffentlicht werden.

