Ab iOS 17.4: Podcasts-App erhält Transkript-Funktion

Apples Podcasts-App erhält mit iOS 17.4 eine nützliche Neuerung: In Zukunft gibt es Transkripte von Episoden. Nutzer können auch nach Begriffen suchen, die in der Sendung fallen. Die Transkripte werden wohl nach und nach ergänzt.

Apples Podcasts-App wird mit dem nächsten Update um eine wirklich praktische Funktion erweitert. Diese ist etwa für Nutzer hilfreich, die sich in ein Thema vertiefen, aber lieber lesen, als hören wollen. Episoden erhalten Transkripte: Nutzer können also die gesprochenen Worte in einer Textfassung nachlesen.

Solche Transkripte finden sich etwa oft auf Webseiten öffentlich-rechtlicher Radiosender als Alternative zum Audiobeitrag, die Apple-Transkripte werden jedoch nicht von Menschen, sondern automatisiert erstellt, laut MacRumors ist die Qualität recht gut.

Texte von Beginn an auch in Deutsch

Die Episoden erhalten Transkripte in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. Zunächst werden noch nicht alle Episoden mit einer Textfassung ausgestattet sein, jedoch sollen nach und nach Transkripte ergänzt werden. Ob es dabei einen bestimmten Stichtag gibt, vor dem Episoden nicht mehr transkribiert werden, ist nicht bekannt. Podcaster können wahlweise auch ihre eigenen Transkript-Dateien hochladen.

Nutzer können nach Begriffen in Sendungen suchen, wenn sie auf einen Treffer klicken, springt der Player an die entsprechende Stelle. Wenn das Transkript eingeblendet ist, scrollt es mit, während die Episode läuft, wie das von Songtexten in Apple Music bekannt ist. Die Neuerung startet mit iOS 17.4, das in wenigen Wochen für alle Nutzer verfügbar sein wird.

