Zur WWDC: Kommen Apples OverEar-AirPods im Sommer für 350 Dollar?

Apples OverEar-AirPods könnten auf der Online-WWDC vorgestellt werden, die Apple diesen Sommer abhalten wird. Später im Jahr sollen dann noch neue AirPods mit Fokus auf sportliche Kunden kommen, ist heute aus der Gerüchteküche zu vernehmen. Gerüchte um OverEar-AirPods hatte es in den letzten Monaten häufiger gegeben. Langfristig könnte Apple sich entscheiden, die AirPods an die Stelle der Beats-Reihe treten zu lassen.

Apple wird seine lange erwarteten OverEarAirPods möglicherweise zur WWDC 2020 vorstellen, das twitterte heute der Leaker John Prosser.

Die AirPods zum Premium-Preis könnten danach zu einem Preis von 350 Dollar auf den Markt kommen, zuvor war ein Preis von 399 Dollar genannt worden, der in internen Unterlagen von US-Warenhäusern genannt worden war, Apfelpage.de berichtete. Laut Prosser tragen die OverEar-AirPods den Apple-internen Codenamen B515. Die WWDC 2020 wird aufgrund der Corona-Krise, in diesem Jahr im Rahmen einer Online-Veranstaltung abgehalten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple spendet daher eine Million Doller an die Betriebe und Hotels am Veranstaltungsort.

AirPods X kommen vielleicht im September

Weiter geht Prosser auf ein zusätzliches AirPods-Modell ein, das Apple noch in der Pipeline haben soll. Es könnte später im Jahr kommen, genannt wird hier ein Zeitrahmen im September, also vermutlich im Rahmen der iPhone-Keynote, die dann hoffentlich wieder als physisches Event stattfindet. Diese AirPods sollen für 200 Dollar kommen und auf Käufer mit sportlichen Ambitionen abzielen, sich also wohl zum Joggen eignen. Allgemein könnte Apple nach und nach die Beats-Reihe abwickeln und die AirPods an deren Stelle treten lassen, dies wird aber wohl einige Zeit dauern. Daher ist es kein Widerspruch, dass Apple zuletzt noch die Powerbeats aktualisiert hat.

Prosser hat zuletzt so allerhand geleakt, unter anderem einen iPhone 9-Start in wenigen Tagen, Apfelpage.de berichtete. Er hat allerdings noch nicht geliefert.

