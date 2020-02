„AirPods X“ für $399 in Datenbank: Apple-Overear-Kopfhörer vor Start?

Der YouTuber Jon Posser hat von mehreren Target-Mitarbeitern Zusendungen bekommen, wonach „AirPods (X Generation)“ namentlich in ihrer Datenbank aufgetaucht seien. Stehen Apples berüchtigte Overear-Kopfhörer vor dem Start?

Schon lange existieren Gerüchte und Patente, dass Apple neben den AirPods auch an großen Kopfhörern nach dem Vorbild Beats arbeitet. Nun sind durch Target, dem zweitgrößten Discounteinzelhändler in den USA, Hinweise öffentlich geworden, dass ebensolche Kopfhörer vor dem Launch sein könnten.

Vermutet wird dies auf Grund der Bezeichnung AirPods der „X Generation“ und dem angeschlagenen Preis von 399 US-Dollar, die im Bestellsystem und dem System der Barcodescanner aufgetaucht sind. Dies bestätigt abermals Analysen von Ming-Chi-Kuo, der solche Kopfhörer für die erste Hälfte von 2020 vorausgesagt hatte.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020