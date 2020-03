WWDC 2020 angekündigt: Apple verlegt Konferenz ins Web

Es war bereits zu erwarten gewesen, nun hat es sich bestätigt: Die WWDC 2020 findet statt – online. Die gesamte Veranstaltung soll ins Web verlegt werden, Apple spricht von einer ganz neuen Erfahrung.

Apple hat soeben eine bedeutsame, aber erwartbare gemacht: Sie betrifft die WWDC 2020 und hier war bereits ziemlich sicher mit einer wahlweisen Absage der Veranstaltung oder einer alternativen Ausrichtung gerechnet worden. Grund ist der Corona-Virus, dem zurzeit so gut wie alle größeren und inzwischen auch kleineren Veranstaltungen und Zusammenkünfte zum Opfer fallen.

Auch Apple ist hier keine Ausnahme und so wandert die WWDC ins Web.

Apple spricht in der nun kommunizierten Ankündigung von einer gänzlich neuen Online-Erfahrung. Die WWDC 2020 findet also im Netz statt, im Rahmen von Livestreams und Webcasts passiert dann aber das selbe, was immer auf dem Programm der Entwicklerkonferenz steht. Es werden die neuen Versionen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS vorgestellt. Weiters wird es auch zeitgleich die ersten Betas für Entwickler geben. Die Veranstaltung wird im Juni stattfinden, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Für die Region wird die Absage der Veranstaltung ein harter Schlag und Apple ist gewillt, den durch die ausfallende WWDC entstehenden Verdienstausfall für Hotels und Betriebe zu minimieren. Eine Million Dollar sollen hier für die lokalen Geschäfte von Apple zur Verfügung gestellt werden, eine tatsächlich bemerkenswerte Geste.

Apple has announced that it will commit $1 million to local San Jose organizations to offset associated revenue loss as a result of WWDC 2020’s new online format

— MacRumors.com (@MacRumors) March 13, 2020