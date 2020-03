Leaker zu Apples größtem Flop: AirPower ist nicht tot

Etwas umgebaut und überarbeitet, kommt AirPower vielleicht doch noch auf den Markt. Apple hatte seine eigene Idee zwar vor geraumer Zeit für gescheitert erklärt, doch immer wieder regten sich Gerüchte um eine Wiederbelebung des Projekts. Nun gibt es eine neue Stimme, die AirPower auf dem Weg sieht.

AirPower ist wohl Apples größtes Scheitern der jüngeren Unternehmensgeschichte: Im September 2017 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert – im Steve Jobs-Theater im Apple Park – konnte Apple einfach nicht liefern. Man hatte nämlich nur das Konzept vorgestellt, das fertige Produkt ließ auf sich warten und das lag, wie später zu vernehmen war, an unüberwindlichen Problemen in der Entwicklung. Schließlich dann das Aus: Apple selbst musste via Medien erklären, AirPower ist tot, man habe es nicht geschafft, Apfelpage.de berichtete. Später dann tauchten aber erneut Gerüchte auf, wonach Apple das Projekt nicht gänzlich verloren geben wollte. Per Stellenausschreibung suchte man nach Wireless Charging-Spezialisten.

Nun hat der Leaker John Prosser erneut das Thema AirPower aufgebracht. In einem Tweet erklärte er, Apple arbeite an einem Weg, die Probleme der Ladematte zu beseitigen. Die sollen darin bestanden haben, dass das Gadget zu viel Hitze produziere. Denn die Besonderheit von AirPower sollte nicht nur sein, dass iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig geladen werden können, die Geräte sollten auch an beliebiger Stelle auf der Matte platziert werden können. Es gäbe keine Garantie, dass Apple diesmal einen Marktstart hinbekomme, so Prosser, aber die Prototypen seien bereits vorhanden.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020