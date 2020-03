Leaker: Das iPhone 9 wird am 15. April vorgestellt

Das iPhone 9 hat erstmals einen möglichen konkreten Starttermin. Am 15, April könnte das neue Modell vorgestellt werden, die Auslieferung startet dann wohl eine Woche später. Ein Launch im April war zuletzt immer wahrscheinlicher geworden.

Das iPhone 9 – vielleicht auch iPhone SE 2 genannt – kommt im April – so weit, so bekannt. Nun steht erstmals ein konkreteres Datum im Raum: Der Leaker John Prosser spricht von einer Ankündigung des iPhone 9 am 15. April. Damit würde das iPhone 9 in etwa zwei Wochen vorgestellt. Die Auslieferung soll dann eine Woche später, ab dem 22. April erfolgen.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020