WhatsApp startet Verifizierung per E-Mail-Adresse

WhatsApp startet die Einführung der Verifizierung per E-Mail-Adresse. Diese wird ein zweiter Kanal, auf dem sich Nutzer für die Verwendung ihres Kontos verifizieren können. Sie ersetzt nicht die Zuordnung einer Mobilfunknummer.

WhatsApp hat mit der Einführung einer weiteren Methode begonnen, sich für die Nutzung seines Kontos zu verifizieren. Ab sofort können Nutzer auch ihre E-Mail-Adresse ihrem Konto zuordnen. Diese kann dann verwendet werden, um sich an einem neuen Gerät für sein Konto anzumelden.

Wie zuletzt bekannt wurde, wird die Verifizierung per E-Mail-Adresse in der Version von WhatsApp 23.24.70 für iOS eingeführt.

Neue Funktion rollt in Wellen aus

Um eine E-Mail-Adresse für die Kontoverifizierung hinzuzufügen, können Nutzer diese in den Einstellungen unter Konto eingeben, allerdings steht die neue Option noch nicht allen Nutzern zur Verfügung.

Viel mehr wird sie wie üblich im Laufe mehrerer Wochen bis Monate eingeführt. Dies ist der übliche Zeitplan, mit dem neue Features in WhatsApp eingeführt werden. Eines ändert die neue Verifizierung aber nicht: Nach wie vor müssen Nutzer zur Nutzung von WhatsApp eine Mobilfunknummer angeben. Die neue Methode erlaubt nun aber auch die Verifizierung an Geräten, die zeitweise keine Mobilfunkverbindung besitzen, das kann hilfreich sein. In einer früheren Meldung hatten wir über eine Neuerung bei Gruppenchats per Voicechat berichtet.

