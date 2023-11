Home Apps WhatsApp bringt statische Sprachchat-Räume für Gruppen

WhatsApp bringt statische Sprachchat-Räume für Gruppen

WhatsApp bringt eine neue Gruppenchat-Funktion als Erweiterung der Sprachanrufe. In Gruppen können jetzt auch Sprachunterhaltungen als eine Art Raum geführt werden, an dem Nutzer nach Belieben teilnehmen oder ihn wieder verlassen können, ohne dass ein neuer Anruf getätigt werden muss.

WhatsApp erweitert die Funktionalität seiner Gruppen. Die Audiounterhaltungen werden um einen neuen Modus ergänzt. In Zukunft können Nutzer einen Audiochat eher in der Art eines Chatraums erstellen, wie er etwa von dem inzwischen in der Versenkung verschwundenen Clubhouse bekannt ist. Dabei erhalten die Teilnehmer der Gruppe eine Push-Nachricht und können der Unterhaltung auf Wunsch beitreten.

Sie können auch zunächst einsehen, wer gerade in dem Raum spricht.

Neues Feature kommt ab sofort für iOS-Nutzer

Diese neue Funktion ist zunächst für Gruppen mit 33 bis 128 Teilnehmern verfügbar. Der initiierte Chatraum kann bis zu 60 Minuten leer bleiben, bevor er geschlossen wird.

Wie zuletzt bekannt wurde, wird die Funktion ab sofort für Nutzer der neuesten Version von WhatsApp für iOS ausgerollt. Wie üblich wird es noch eine Weile dauern, bis alle Nutzer die Funktionalität auch nutzen können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!