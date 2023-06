Home Daybreak Apple Werbeleute werden dieses iOS 17-Feature hassen | macht die Brille das iPhone besser? | Apple wertet Stage Manager auf – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Werbeagenturen werden dieses Feature hassen: iOS 17 macht Apple-Nutzer noch unsichtbarer für Website-Tracking. Das Feature ist im privaten Browsing aktiviert und wirkt auch in Mail oder Nachrichten – ein wichtiger Schritt! – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat mit iOS 17 ein neues Feature eingeführt: Es verhindert noch wirksamer, dass Nutzer von Websites und über Seitengrenzen hinweg getreckt werden, indem entsprechende Identifikatoren aus Links entfernt werden, hier die Infos.

Der Autor meint dazu

Werbeleute werden das hassen und wieder einmal vom Anfang des Endes der Onlinewerbung und damit aller unabhängigen Medien sprechen. Tatsache ist: Einzelne Werbeformen werden wohl immer weiter ins Abseits gedrängt, in der Folge werden irgendwann wohl selbst Blogs des lokalen Kaninchenzüchter- oder Anglervereins Bezahlschranken einrichten, aber mal ehrlich: Wird es nicht auch langsam Zeit?

Wird das iPhone leistungsfähiger?

Dafür soll die Brille sorgen, also Apples Brille. Damit die mit iPhone und Co. bestens funktioniert, soll auch das iPhone leistungsfähiger werden. Dies wirkt sich etwa auf Ultrabreitband und WLAN aus, hier dazu mehr.

Der Stage Manager wird besser

Apple verbessert den Stage Manager auf dem iPad, der wird nun noch praktischer in der alltäglichen Nutzung, meinen Nutzer der ersten Beta von iPadOS 17. Wie sich das konkret auswirkt, lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Eine Amerikanerin wäre fast im Schlaf gestorben, in ihrer Lunge hatte sich ein Blutgerinnsel gebildet, die Apple Watch war ihr Schutzengel, hier die Infos.

Soll die WWDC wieder physisch werden?

Das fragte zuletzt Apple die Entwickler. Diese konnten die Frage in einer Developer-Befragung beantworten. Welche Antworten Apple erhält und welche Schlussfolgerungen man daraus zieht, bleibt abzuwarten, hier mehr Infos.

Das QR-Code-Scannen wird leichter.

Das ist eine Errungenschaft in iOS 17, klein, aber in der Praxis durchaus hilfreich, was genau sich ändert, dazu lest ihr hier mehr.

Und eine ziemlich erfolgreiche iPhone-Werbung läuft gerade in der Türkei, hier dazu ein wenig mehr.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen, nicht vergessen: Es ist heiß, trinken nicht vergessen!

-----

