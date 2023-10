Home Apple Vor Event: Der Apple Store geht offline

Vor Event: Der Apple Store geht offline

Und da ist es wieder, das Ritual, das wir immer beobachten, wenn Apple neue Produkte ankündigt: Der Apple Store verabschiedet sich, um in ein paar Stunden zurückzukehren, dann mit den neuen Geräten in der Auswahl.

Heute Nacht deutscher Zeit stellt Apple neue Macs vor, entsprechend passiert auch das, was immer passiert, wenn neue Produkte eingeführt werden: Der Apple Online Store geht offline. In den kommenden Stunden werden die neuen Artikel in das Sortiment eingepflegt.

Ob es wirklich immer noch nötig ist, den gesamten Store dafür offline zu nehmen, wie es in den Frühzeiten des Angebots notwendig war, ist nicht klar.

Mehrere neue Macs erwartet

Dem Vernehmen nach wird Apple gleich mehrere neue Macs vorstellen. Erwartet wird ein neuer iMac sowie zwei neue MacBook Pro-Modelle.

Auch dürfte Apple wieder einige Zeit auf die Vorstellung des ebenfalls neuen M3 verwenden, der auch heute erstmals präsentiert werden dürfte. Wir halten euch heute Nacht und morgen ausführlich auf dem Laufenden.

Auf welche neuen Macs freut ihr euch heute Nacht? Hinterlasst eure Gedanken gern in den Kommentaren.

