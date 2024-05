Home Daybreak Apple Das iPad Pro hat ein Problem | Vision Pro bald in Deutschland | neuer App-Shop in der EU – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Das neue iPad Pro hat ein Problem: Es ist zwar ein hervorragendes Update mit spannenden Neuerungen, aber die Vorgänger waren auch schon hervorragend. Daher fällt es dem neuen Flaggschiff schwer, sich abzugrenzen.

Willkommen zum ultrakurzen Überblick am Morgen.

Apples neues iPad Pro 2024 ist ein im Grunde kein uninteressantes Update. Das Problem ist nur, dass die Vorgängerversionen auch schon sehr stark waren und Dunja, iPadOS ist nach wie vor kein wirklich gelungener Ersatz für den Desktop. Dementsprechend fallen die ersten Reviews zum neuen Top-Tablet eher verhalten aus.

Die Vision Pro kommt bald nach Deutschland

Das dürfte inzwischen kaum noch zweifelhaft sein. Zuletzt wurde neuerlich klar, dass Apple die Computerbrille bald auch in weiteren Ländern neben den USA in den Verkauf bringen wird, hier dazu die letzten Details. nicht

Noch ein neuer App-Shop startet in Europa

Die EU hat den Weg für alternative App-Shops auf dem iPhone frei gemacht in den EU-Ländern. Nun ist ein weiterer App-Marktplatz in der Union an den Start gegangen, hier die Infos.

Kurz und knapp

Der Rest, der wichtig war

Die Reparaturen der iPads werden günstiger. Wie weit die Preise fallen, dazu mehr hier.

Auch bekommen die iPads neue Akkuinfos.

Apple hat den iPads von 2024 auch neue Features für den Akkuzustand spendiert, die Nutzer schon vom iPhone 15 kennen, hier die Infos.

ChatGPT startet als App auf dem Mac.

Es ist die erste Desktop-App von ChatGPT und sie startet nicht auf dem PC. Tatsächlich ist es eine Mac-App, die den Anfang macht, hier die Details.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Mittwoch.

-----

