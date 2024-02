Home Daybreak Apple Vision Pro zu schwer | Apple Watch mit Touch-Problemen | kommt das HomePod TV? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Kommt bald ein neuer HomePod mit einem Display? Ein solches Gerät ist bei Apple offenbar schon recht weit in der Entwicklung – Zeit würde es, entsprechende Gerüchte geistern schon seit Jahren durchs Netz.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple könnte tatsächlich in absehbarer Zukunft einen HomePod bringen, der ein Display hat. In der neuesten Beta von tvOS 17.4 zeigen sich abermals Hinweise auf einen solchen Speaker, der auf tvOS basiert. Das Gerücht eines solchen HomePod TV ist immerhin auch schon Jahre alt, hier die Infos.

Geisterhafte Berührungen an der Apple Watch

Nutzer der Apple Watch ärgern sich seit kurzem über Phantom-Touch-Eingaben, das Problem ist auch Apple bewusst. Einiges deutet darauf hin, dass der Bug ein Softwarefehler ist und mit der letzten watchOS-Aktualisierung eingeführt wurde, hier die Details.

Die Vision Pro ist zu schwer, sagt Mark Zuckerberg

Zugegeben, dass sich Mark Zuckerberg nicht zum größten Fan der Vision Pro entwickeln würde, ist nicht völlig überraschend. In einem Video auf Instagram erklärt der Meta-Boss, wieso aus seiner Sicht die eigene Meta Quest Pro besser als das Apple-Produkt ist, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Ein weiterer Herausforderer der Vision Pro geht ebenfalls an den Start. Wir verraten euch, was es über dieses Gadget zu berichten gibt.

Die neue Superlist kommt.

Es ist schon eine Weile her, da hat die zeitweise recht populäre To do-Listen-App Wunderlist zugesperrt, jetzt steht ein Nachfolger in den Startlöchern, hier die Infos.

Apple TV+ ist ein schwieriger Partner.

Nicht jeder ist glücklich und zufrieden damit, auf Apple TV+ seine Serien und Shows veröffentlichen zu können. Was manche bekannte Comedy-Größen für ein Problem mit Apple haben, könnt ihr hier nachlesen.

Und die neuen Public Betas für iOS 17.4 und macOS Sonoma 14.4 sind ebenfalls da.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

