HomePod mit Display: Entwicklung offenbar schon weiter fortgeschritten

Ein HomePod mit Display steht womöglich dichter vor der Markteinführung als lange vermutet. In der aktuellen Beta von tvOS 17.4 finden sich Hinweise auf ein Gerät, das offenbar schon intern bei Apple getestet wird. Amazon und Google vertreiben schon seit Jahren Smart Displays in verschiedenen Größen und Ausstattungsvarianten.

Auf einen HomePod mit Bildschirm müssen Kunden womöglich nicht mehr allzu lange warten. In der aktuellen Beta 3 von tvOS 17.4, die gestern Abend für die Entwickler erschienen ist, finden sich Hinweise auf ein Gerät, das bei Apple intern unter der Bezeichnung „Z314“ entwickelt wird und auf dem tvOS läuft.

Der HomePod setzt seit einigen Jahren auf die Codebasis von tvOS, wobei es auf dem Smart Speaker mangels Display keine grafische Oberfläche gibt.

Gerät könnte in näherer Zukunft vorgestellt werden

Zuletzt wurde in tvOS 17.4 aber auch eine Version von SwiftUI eingeführt, wie 9to5Mac entdeckt hat. Zudem soll der „Z314“ bereits in verschiedenen Varianten bei Apple im Test sein, auch Versionen für eine Massenproduktion scheinen schon in Vorbereitung.

Der fragliche HomePod soll mit dem nicht mehr ganz taufrischen, aber recht leistungsstarken A15 Bionic in der Variante aus dem iPad mini 6 ausgestattet sein.

Wann ein Smart Display von Apple zu erwarten ist, ist indes weiter nicht klar, im Rahmen eines Spring-Events dürfte es noch nicht zu einer Präsentation kommen. Eine Enthüllung im Herbst wäre aber durchaus denkbar. Google und Amazon haben schon lange entsprechende Varianten ihrer Echo- und Nest-Lautsprecher im Sortiment.

