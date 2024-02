Home Apple Abgesetzt: Was ist Apples Problem mit Jon Stewart?

14. Februar 2024

Apple TV+ ist bekannt für gute Serien und schöne Dokumentationen. Ein weiteres Genre wollte Apples Streaming-Plattform mit der Sendung „The Problem with Jon Stewart“ erschließen. Die Sendung sollte Politik und Comedy verbinden, wurde aber im Oktober 2023 überraschend abgesetzt. Nun äußert sich Jon Stewart erstmals zu dem Vorfall.

Der bekannte US-Moderator, der von 1999 bis 2015 die Sendung „The Daily Show“ auf Comedy Central moderierte, ist nach seinem Apple TV+-Ausflug zurück bei seinem Erfolgsformat. Bei „The Problem with Jon Stewart“ sollte der Komiker und Schauspieler auf Apple TV+ politisch-humoristische Interviews zu aktuellen Themen führen und unterhaltend aufarbeiten. Was eine Staffel lang gut ging, endete Ende 2023 im Bruch zwischen Apple und Stewart.

„Sehr kleines Apple TV+“ soll Stewart zensiert haben wollen

In einem Interview äußert sich der Protagonist erstmals zu Apples Problem mit Stewart. Der ganze Clip ist auf YouTube zu sehen, wir haben euch das Video unten eingefügt. Als er bei Minute 2:25 über die Gründe für seine Rückkehr spricht, beklagt er sich darüber, dass das „sehr kleine Apple TV+, eine Art TV-Enklave“ nicht mit allem einverstanden gewesen wäre, was er sagen wollte. Comedy Central sieht er dagegen als „Platz, an dem er im Vorfeld der US-Wahl Gedanken abladen könne“. Bei Apple TV+ sei das nicht möglich gewesen, so Stewart. Seine genauen Worte findet ihr hier:

“I wanted a place to unload thoughts as we get into this election season. I thought I was going to do it over at, they call it, Apple TV+. It’s a television enclave, very small. It’s like living in Malibu. But they decided, they felt, that they didn’t want me to say things that might get me in trouble.”

Worüber er nicht hätte sprechen dürfen, bleibt sein und Apples Geheimnis. Wir berichteten im November über einen möglichen Bezug zu China. Der US-Kongress wollte damals Antworten zum Jon Stewart-Aus bei Apple. Stewart soll sich im Rahmen der Show kritisch zu China geäußert haben, wonach Apple eine Ausstrahlung auf der eigenen Plattform verhindern wollte. Apple wurde daraufhin der Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit beschuldigt und in einem Brief durch den US-Kongress zu Antworten aufgefordert.

