Vision Pro: Kurzzeitig Verwirrung um AirPlay-Auflösung klärt sich

Träger einer Vision Pro können die Inhalte ihrer Anzeige auf AirPlay-fähige Geräte senden. Hier gab es zwischenzeitlich ein wenig Verwirrung um die unterstützte Auflösung. Nun stellt Apple klar, wie es hier tatsächlich aussieht.

Die Vision Pro unterstützt die Funktion, die Anzeige auf andere Geräte zu streamen, wenn sie AirPlay unterstützen. So können Nutzer etwa ihre Bildschirme auf ein iPhone, iPad, einen Mac oder ein Apple TV respektive Smart TV mit AirPlay-Support senden.

Zunächst war hier von Apple angegeben worden, dass die Vision Pro eine Full-HD-Auflösung unterstützt, doch 1080P sind es dann wohl doch nicht.

AirPlay von der Vision Pro nur mit 720P

Später dann wurden die genannten Spezifikationen angepasst: Tatsächlich ist nun von 720P als Auflösung für eine AirPlay-Verbindung die Rede.

Es ist nicht ganz klar, wieso Apple diese Änderung an den Spezifikationen vorgenommen hat, am wahrscheinlichsten ist aber die Möglichkeit, dass eine Full-HD-Auflösung nicht in ausreichender Zuverlässigkeit möglich war. Schon zuvor hatte Apple kurzfristige Änderungen am Feature-Set der Brille vorgenommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese Vorkommnisse machen deutlich, dass wir es bei der Vision Pro mit einem Produkt zu tun haben, das die Grenzen des technisch Möglichen austestet, die erste Generation ist in vieler Hinsicht ein recht ambitionierter Prototyp.

Am 02. Februar starten die Auslieferungen des neuen Gadgets, das in den USA aktuell bereits nur noch mit langen Lieferzeiten erhältlich ist.

