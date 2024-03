Home Hardware Vision Pro: Apple bereitet wohl Start in Frankreich vor

Vision Pro: Apple bereitet wohl Start in Frankreich vor

Die Vision Pro dürfte in diesem Sommer den Sprung über den Atlantik schaffen. Zuletzt deuteten einige Hinweise auf eine geplante Markteinführung der Brille in Frankreich hin. Wenn das Produkt dort startet, dürfte auch Deutschland bald an der Reihe sein.

Die Vision Pro wird wohl bald in weiteren Ländern starten, darunter in einigen europäischen Märkten. Zuletzt sind Hinweise auf eine bevorstehende Markteinführung in Frankreich aufgetaucht. Dort sollen Mitarbeiter vder Apple Stores zu Trainings und Schulungen mit einem neuen, noch nicht auf den französischen Markt gebrachten Produkts angesetzt werden. Dabei wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Vision Pro handeln.

Schulungen in Frankreich starten im Sommer

Diese Trainings sollen im Sommer beginnen. Beim Marktstart in den USA waren vergleichbare Schulungsseminare sehr knapp vor der offiziellen Markteinführung angesetzt worden, nur wenige Wochen nach Beginn der Trainings erfolgte der Launch, ähnlich dürften die Zeitpläne in anderen Ländern auch gefasst sein.

Stellenausschreibungen auf Apples Seiten deuteten auch auf einen vorbereiteten Marktstart in Australien hin. Zudem hat Applechef Tim Cook vor kurzem bestätigt, dass die Vision Pro in diesem Jahr in China startet, was allerdings auch bereits sicher angenommen worden war.

Sollte die Vision Pro im Sommer in Frankreich in den Verkauf gehen, dürfte ein Deutschlandstart zeitlich ähnlich terminiert sein. Die Computerbrille kostet in den USA ab 3.499 Dollar. Es ist zu vermuten, dass die Europreise sich im Bereich ab 4.000 Euro bewegen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!