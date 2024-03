Home Hardware Vision Pro in China: Tim Cook bestätigt Marktstart dieses Jahr

Vision Pro in China: Tim Cook bestätigt Marktstart dieses Jahr

Die Vision Pro wird dieses Jahr noch nach China kommen: Applechef Tim Cook hat diese Tatsache nun bestätigt. Damit ist der erste Marktstart nach den USA nun offiziell bekannt gegeben. Aber auch weitere Märkte dürften von Apple bald in den Blick genommen werden.

Apple wird die Vision Pro bald auch nach China bringen. Dies soll noch in diesem Jahr passieren, erklärte heute Apples CEO Tim Cook auf dem China Development Forum in Peking, wie Agenturen berichten. Damit hat sich Apple erstmals zum zweiten Marktstart der Vision Pro nach den USA geäußert, dort ist die Computerbrille bereits seit einigen Monaten auf dem Markt, die von Apple als „räumlicher Computer“ bezeichnet wird.

Und was ist mit Deutschland?

Es ist wenig überraschend, dass China für Apple bei der Markteinführung ein großes Gewicht hat, der Markt ist für Apple inzwischen wichtiger als der amerikanische Heimatmarkt. Doch auch weitere Märkte werden wohl schon recht bald von Apple adressiert werden.

Wie vor einiger Zeit bekannt wurde, werden von der virtuellen Tastatur von visionOS in den aktuellen Betas schon bald weitere Sprachen unterstützt, darunter Deutsch. Derzeit können diese noch nicht genutzt werden, doch zeichnet sich die Einführung der Sprachunterstützung bereits im Code ab.

Apple ist bestrebt, die Vision Pro so rasch wie möglich in so viele Märkte wie möglich zu bringen, nachdem der Hype und damit verbundene Ansturm auf das Gerät in den USA wieder eingeschlafen ist. Zudem muss auch der visionOS-App Store in Schwung gebracht werden, was sich nur mit einem großen Markt für Nutzer und Entwickler machen lässt. Analysten rechnen schon vor der WWDC 2024 mit einem Start in weiteren Märkten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!