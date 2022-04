Home iPhone Tolle Sache mit Haken: iFixit stört ein Detail der neuen iPhone-Heimreparatur

Tolle Sache mit Haken: iFixit stört ein Detail der neuen iPhone-Heimreparatur

iFixit begrüßt Apples neue iPhone-Reparatur durch den Nutzer: Dafür habe man sich Jahrzehnte eingesetzt und es sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, einige Aspekte des neuen Programms erfüllen die Reparaturexperten aber mit Sorge.

Apple hat heute den neuen Self Service zur iPhone-Reparatur in Eigenregie offiziell gestartet, wenn auch zunächst nur in den USA, nähere Details dazu lest ihr hier. Bei iFixit, dem wohl bekanntesten Reparaturspezialisten mit einem Fokus auf Apple-Produkte, stößt das neue Programm grundsätzlich auf Zustimmung. Nutzer seien jetzt in der Lage, alle Apple-eigenen Werkzeuge und Original-Ersatzteile zu kaufen oder sogar zu mieten und auf den entsprechenden Websites können sie kostenlose Schritt-für-Schritt-Manuals einsehen, das sei großartig und das, wofür man jahrzehntelang gekämpft habe, so Elizabeth Chamberlain von iFixit. In einem Blog-Beitrag äußerte sie aber auch Sorgen.

Großer Haken am neuen Programm

Denn eine Sache findet iFixit beunruhigend: Alle Reparaturen können nur abgeschlossen werden, wenn Nutzer am Ende der Reparatur die Seriennummer ihres Produkts angeben, der Vorgang muss über Apples beauftragte Dienstleistungsfirma abgeschlossen werden, diese sogenannte Systemkonfiguration kann in der Apple-Support-App oder telefonisch gestartet werden.

Dadurch können gekaufte Ersatzteile nur unter Apples Aufsicht mit einem iPhone verbunden werden, Apple behält so die totale Kontrolle über die Nutzung der Komponenten und könnte so in Zukunft auch neue Barrieren hochziehen, die neuerliche Beschränkungen des Nutzers mit sich brächten. Der Gesetzgeber sei hier gefordert, Apple dazu zu bringen, eine wirklich freie Nutzung von Reparaturkomponenten zu ermöglichen. Auch in den USA hat die Debatte um das Recht auf Reparatur zuletzt deutlich an Fahrt gewonnen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!