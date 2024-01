Home Apple Quartalszahlen: Apple präsentiert Q1-Ergebnis vor Vision Pro-Start

Apple wird seine Quartalszahlen für das erste Fiskalquartal 2024 Anfang Februar veröffentlichen, noch vor dem Start der Vision Pro. Dennoch wird die Brille zweifellos einigen Raum in der Bilanzkonferenz einnehmen. Im betreffenden Quartal hat Apple unter anderem neue MacBooks und den M3 vorgestellt.

Apple hat seine Quartalszahlen für das erste Fiskalquartal 2024 angekündigt. Das Unternehmen wird diese Q1-Zahlen am 01. Februar veröffentlichen, wie üblich also an einem Donnerstag. Diese Zahlen beschreiben den Umsatz und Gewinn des Unternehmens und seiner verschiedenen Sparten für den Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 30. Dezember.

Neuer M3 fällt in Zeitraum des Q1-Quartals

Apple hatte im gesamten letzten Kalenderjahr mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen, der gesamte Smartphonemarkt entwickelte sich zuletzt negativ. Im zurückliegenden Quartal, dem vierten Kalenderquartal des abgelaufenen Jahres, hatte Apple die neuen Mac-Modelle vorgestellt, die mit dem M3 Pro angetrieben werden, so etwa das MacBook Pro 14 und 16 Zoll.

Auf den M3 Pro hatten Kunden und Beobachter lange gewartet, ob Apple allerdings ein überragendes Weihnachtsquartal hinlegen konnte, ist ungewiss. Zuvor war der Mac global und über alle Modelle hinweg ausnehmend schlecht gelaufen. Apple wird die neuen Zahlen vor dem Start der Vision Pro vorstellen, die einen Tag später in den Verkauf startet. Die Brille wird, obwohl sie zu einem hohen Einzelstückpreis von 3.500 Dollar in den Handel geht, aufgrund der zu Anfang eher geringen Stückzahlen wohl bis auf weiteres keine nennenswerte Auswirkungen auf die Bilanzen haben.

