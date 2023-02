Home iCloud / Services Programmhinweis: Achtelfinale der Champions League zwischen PSG und Bayern München bei Prime Video

Das letzte Spiel im internationalen Spitzenfußball ist schon etwas her: Im WM-Finale besiegten die Argentinier mit Messi die Franzosen um Mbappé erst im Elfmeterschießen – und zerstörten die Träume der Équipe Tricolore einer erfolgreichen Titelverteidigung. Nun rollt der Fußball wieder im höchsten europäischen Wettbewerb und beschert uns gleich ein echtes Highlight.

PSG gegen Bayern München – auch als „Katarico“ bezeichnet

Prime Video überträgt auch in dieser Spielzeit am Dienstag die Champions League und zum Auftakt der K.O.-Phase dürfen wir uns um Achtelfinale auf ein echtes Highlight freuen. Der deutsche Rekordmeister bestreitet heute Abend sein Auswärtsspiel im Prinzenpark gegen Paris St. Germain. Dieses Duell hat einen gewissen Reiz, da es diverse Storylines gibt. Die Franzosen warfen die Bayern in der 2021er-Saison im Viertelfinale aus dem Wettbewerb, ein Jahr zuvor setzte sich Bayern im Finale gegen PS durch. Und mit Coman schoss bzw. köpfte ausgerechnet ein Eigengewächs den Siegtreffer.

Und auch heute ist wieder ordentlich Pfeffer drin, bei beiden Clubs hängt der Haussegen etwas schief. Bayern hatte wie PSG Mühe, nach der Winterpause in Tritt zu kommen und bei beiden Clubs gibt es etliche Nebengeräusche. Manuel Neuer sorgte nach der Entlassung von Tapalovic mit einem unautorisierten Interview für Aufsehen und in Paris brennt die Kabine – Neymar spaltet die Kabine und beschwerte sich zuletzt über die mangelnden technischen Fähigkeiten seiner Mitspieler. Und Mbappé kocht sowie sein eigenes Süppchen, wobei unklar ist, ob er spielen wird.

Dieses Spiel ird auch für beide Trainer Implikationen haben. Nagelsmann muss dieses Spiel gewinnen und diese Saison mindestens in Halbfinale kommen, Meisterschaft und Pokal sind dieses Mal einfach zu wenig. Scheitert Nagelsmann, könnten die Bosse trotz aller Beteuerungen umdenken – und Thomas Tuchel trainiert aktuell bekanntlich keinen Verein. Aber auch Galtier muss sich Sorgen machen, das Management hat vor allem bei Misserfolg in der Champions League erwiesenermaßen eine kurze Zündschnur – und der Vorsprung auf Platz 2in der eigenen Ligue A schmolz zuletzt auf fünf Punkte zusammen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

