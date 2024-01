Home Sonstiges Produktcheck TwelveSouth DeskPad: Für 65 Euro gibt es ein schönes Design

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Januar 2024 um 13:47 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Während der Corona-Krise gingen viele Arbeitnehmer in das Home-Office und haben sich hier entsprechend ausgestattet. Ein ergonomischer Stuhl, ein höhenverstellbarer Schreibtisch sowie ein augenschonender Monitor. In unseren Augen gehört auch eine Schreibtischunterlage dazu und hier durften wir das DeskPad von Twelve South in den vergangenen Wochen testen. – nachfolgend unsere Eindrücke .

Was kommt wie an

Gewohnt hochwertig ist die Verpackung aus Kartonage, auf der Vorderseite ist das Produkt abgebildet. Auf der Rückseite gibt es noch ein paar Details.

Das DeskPad ist eingerollt in einer zusätzlichen Zellufanfolie eingewickelt und ausreichend geschützt. Alles in allem eine solide Verpackung, die gerne etwas schlanker hätte ausfallen können.

Haptik und Verarbeitung

Das DeskPad haben wir in der Farbe Hellgrau bekommen, was der Hersteller als „Dove Grey“ bezeichnet. Die Oberfläche ist leicht angeraut, das Material ist ein Kunstleder, hier als Veganer Leder bezeichnet. Dieses ist extrem hochwertig und nicht mit den billigen Varianten zu vergleichen. Twelve South hat zudem eine Polsterung eingearbeitet, wir vermuten eine Art von Memory Foam. Mit einer Größe von 74,6 x 40 Zentimeter passen auch auch größere Tastaturen ohne Probleme drauf, unserer Meinung nach könnte das DeskPad noch etwas breiter sein.

Im Alltag

Das DeskPad ist wirklich hochwertig verarbeitet, die angeraute Oberfläche fühlt sich gut an und ermöglicht zudem, dass der Laser der Mausbewegung präzise erfasst wird. Die Polsterung ist minimal, aber durchaus komfortabel. Ein echter Mehrwert ist sie in unseren Augen jedoch nicht.

Veganer Leder mag sich ökologisch sicher nett anhören, hat aber gerade im Sommer einen extremen Nachteil. Schwitzt man etwas, klebt die Haut am Unterarm schnell und fühlt sich einfach unangenehm an. Der Autor dieser Zeilen konnte in einem T-Shirt und nackten Unterarmen nicht darauf arbeiten, mit einem Hemd ist das kein Problem. Das vegane Leder hat aber auch einen Vorteil und das ist die Pflege. Flecken oder Sonstiges ist gar kein Problem, einfach einen Lappen anfeuchten, ganz wenig Spülmittel drauf und abwischen – fertig ist die Laube.

Fazit

Eine Schreibtischunterlage ist etwas komplett Alltägliches und solchen Dingen misst man gewöhnlich eine geringen Wert bei – will heißen, man greift schnell zu einer günstigen Option. Da man aber jeden Tag sitzt, sollte man schon etwas in die Qualität investieren. Ob es 64,99 Euro UVP für das DeskPad sein müssen, ist hingegen eine andere Frage.

