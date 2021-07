Home Apps Premiere Pro von Adobe nun für den M1-Mac optimiert

Die ersten MacBook-Modelle mit M1 sind seit vergangenem September erhältlich und in der Zeit sind nahezu alle wichtigen Programme bis auf wenige Ausnahmen nativ für Apple Silicon erhältlich. Wer sich aber überraschend viel Zeit lässt, ist Adobe mit seiner Creative Suite. Der Anbieter stellt die verschiedenen Programme erst nach und nach um, nun ist endlich Premiere Pro dran.

Premiere Pro nun nativ für den M1 verfügbar

Als Teil des Juli-Releases bietet Adobe nun allen Abonnenten seiner Creative Cloud die native Version von Premiere Pro für den M1-Mac an. Der Hersteller verspricht, dass die neue Version bis zu 80 % schneller laufen soll als die Intel-Version. Die wichtigste neue Funktion ist aber „Sprache zu Text“, die Adobe jetzt in Premiere eingebaut hat. Das Werkzeug sorgt dafür, dass Videos transkribiert und Untertitel automatisch erstellt werden. Das Feature transkribiert die Tonspur automatisch zu Text und platziert die Untertitel an der richtigen Stelle auf der Timeline in Adobe Premiere Pro. Insgesamt werden 13 Sprachen unterstützt und auch das manuelle Bearbeiten der eingefügten Texte ist jederzeit möglich

Kostenfrei verfügbar

Wer sich für eine Variante der Creative Cloud entschieden hat und ein aktives Abonnement hat, kann kostenfrei auf die neue Version von Premiere Pro upgraden. Neben Premiere Pro sind jetzt zudem Media Encoder und Character Animator M1-nativ. Adobe wird aber weiterhin Eure Geduld auf die Probe stellen: After Effects wird erst im Laufe des Jahres 2022 auf den M1 umstellen, mit einer Beta ist ebenfalls nicht vor Jahreswechsel zu rechnen.

