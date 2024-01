Home Deals Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Verschließ jede Tür“ für nur 1,99 Euro erhältlich

Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Verschließ jede Tür“ für nur 1,99 Euro erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Januar 2024 um 14:50 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer nach dem ersten Arbeitstag der neuen Woche etwas abschalten will, könnte ja ein spannendes Buch lesen. Da geht es sich doch hervorragend aus, dass das aktuelle E-Book der Woche noch erhältlich ist.

Das E-Book der Woche

Ein Haus zum Träumen. Und zum Sterben.

Jules hat einen Wahnsinns-Job an Land gezogen: Sie soll im Bartholomew, einem prachtvollen alten Hochhaus am Central Park, auf eine Luxuswohnung aufpassen. Und dafür 1000 Dollar die Woche kassieren! Einige seltsame Bedingungen gibt es allerdings: Sie muss jede Nacht im Apartment schlafen und darf niemanden in die Wohnung lassen. Kaum ist Jules eingezogen, häufen sich unheimliche Vorkommnisse. Von Ingrid, ebenfalls »Apartmentsitterin«, erfährt sie, dass das Bartholomew ein dunkles Geheimnis hat. Als Ingrid verschwindet, versucht Jules, das Geheimnis zu lüften – und gerät dabei selbst in größte Gefahr.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

