„Mrs. American Pie“: Apple TV+ erhält neue Comedy

Apple hat die Rechte für eine neue Comedy-Serie erworben. „Mrs. American Pie“ versetzt den Zuschauer in die 70er, was man mögen muss, um mit dem Stoff warm zu werden. Einen Starttermin gibt es noch nicht.

Apple hat sich neues Material für die Sammlung an Originals auf Apple TV+ gesichert. Wie Apple TV+ zuletzt in einer Pressemitteilung erklärt (Affiliate-Link) hat, hat man die Rechte an einer neuen Comedy-Produktion erworben.

Die Serie wird unter dem Titel „Mrs. American Pie“ ausgestrahlt werden. In der Serie wird die Geschichte von Maxine Simmons (Kristin Wiig) erzählt, die im Palm Beach der 70er Jahre lebt.

Neue Serie in zehn Folgen auf Apple TV+

„Mrs. American Pie“ wird laut Apple zunächst in einer Staffel mit insgesamt zehn Folgen auf Apple TV+ ausgestrahlt werden. Die Produktion basiert auf dem Roman „Mr. and Mrs. American Pie“, das von Juliet McDaniel geschrieben wurde.

Als Drehbuchautorin fungiert Laura Dern mit Unterstützung von Jayme Lemons, Dern wird auch eine Rolle im Cast erhalten.

Die Oscar-nominierte Tate Taylor wird als ausführende Produzentin zur Realisierung des Stoffs beitragen. Derzeit ist noch nicht klar, wann die Serie auf Apple TV+ anlaufen wird und ob es eine Fortsetzung geben könnte.

Apple TV+ hat zuletzt sechs Nominierungen für den begehrten Oscar mitnehmen können, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Zuvor erhielten bereits diverse Produktionen auch Nominierungen der britischen Filmakademie. Dennoch hat der Streamingdienst von Apple nach wie vor kaum nennenswerte Marktanteile erreichen können.

