Apple TV+ sichert sich fünf weitere Nominierungen für begehrte Awards

In der Gunst der Zuschauer dümpelt Apple TV+ mit knapp 5% Marktanteil weiter vor sich hin, bei den Kritikern steht man hingegen deutlich höher im Kurs. So konnte man sich insgesamt fünf weitere Nominierungen für seine Inhalte sichern. Konkret geht es dabei um den Filmpreis BAFTA, wohinter sich der British Film Academy-Award verbirgt.

Insgesamt fünf Nominierungen

Im Vergleich zu 2021 konnte man dieses Jahr die Nominierung noch einmal steigern und tritt nun in insgesamt fünf Kategorien der British Film Academy Awards an. Für folgende Produktionen konnte sich Cupertino in Stellung bringen:

Bestes adaptiertes Drehbuch: „CODA“ von Sian Heder

Beste Hauptdarstellerin: Emilia Jones für „CODA“

Bester Hauptdarsteller: Mahershala Ali für „Schwanenlied“

Bester Nebendarsteller: Troy Kotsur für „CODA“

Beste Cinematography: Bruno Delbonnel für „Die Tragödie von Macbeth“

Bafta hat auch einen separaten „EE Rising Star Award“, welcher von der Öffentlichkeit gewählt wird. Hierbei soll es sich aber um einen Fernsehpreis handeln. Die Nominierungen dafür werden am 30. März 2022 bekannt gegeben. Die British Film Academy Awards werden am 13. März 2022 verliehen. Der Preis wird in der Filmbranche gemeinsam mit dem Golden Globe-Award als zweitwichtigste Auszeichnung nach den Oscars angesehen. Wer hier gewinnt, darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen der begehrten Goldjungen machen.

Was kostet Apple TV+ ?

Apple TV+ ist über die Apple TV-App auf allen relevanten Plattformen verfügbar und kostet pro Monat 4,99€. Alternativ kann man sich auch für die Jahresgebühr von 49,99€ entscheiden. Wer sich ein neues Apple-Produkt kauft, bekommt den Dienst für drei Monate kostenfrei dazu – wenn man für Apple TV+ Neukunde ist.

