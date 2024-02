Home Apple Mit generativer KI: Spotlight soll besser suchen

Apples Suche Spotlight soll durch KI bessere Antworten liefern. Intern wird an einer Version von Spotlight gearbeitet, die ein tieferes Verständnis für Suchanfragen und eine tiefere Integration in Apps bieten soll. Wann diese Neuerungen verfügbar sein werden, falls sie je kommen, ist aber noch offen.

Die Suche Spotlight an iPhone, iPad und Mac ist ein ziemlich mächtiges Instrument, sie durchsucht viele Datenquellen wie E-Mails, Nachrichten, Kontakte, Kalender und auch Apps. Sie ist allerdings nicht frei von Problemen: Immer wieder kam und kommt es zu Defekten bei Spotlight, etwa Problemen mit dem Suchindex, sodass teils keine oder nur noch wenige Treffer gefunden werden. Apple zieht offenbar eine deutliche Aufrüstung von Spotlight in Betracht und will dafür KI nutzen.

Spotlight soll besser suchen

Apple prüfe die Möglichkeit, große Sprachmodelle speziell für die Verbesserung von Spotlight zu trainieren, laut Bloomberg-Informationen soll die Suche komplexere Anfragen verstehen und hilfreichere Suchtreffer liefern. Dies soll auch tiefere Einblicke in Apps mit sich bringen, bislang lassen sich mit Spotlight am iPhone zwar Apps suchen, sie sind jedoch für die Suche größtenteils eine Blackbox.

Die Suche dürfte in Form von Anfragen in natürlicher Sprache erfolgen, sollte tatsächlich eine solche AI-Variante von Spotlight kommen. Noch ist allerdings keine Entscheidung darüber gefallen, ob und wann eine solche Neuerung tatsächlich ausgerollt werden kann. Apple hat sich in Sachen KI jede Menge vorgenommen, von KI-Programmierhelfern bis KI-Assistenzen in iWork, die Agenda ist lang. Es steht zu vermuten, dass viele dieser Neuerungen einige Zeit brauchen werden, bis sie beim Nutzer ankommen.

