Home Apple Vorbild Microsoft: Apple will Xcode mit KI-Co-Pilot ausstatten

Vorbild Microsoft: Apple will Xcode mit KI-Co-Pilot ausstatten

Apple will es Microsoft nachmachen und den Entwicklern mit KI zur Hand gehen. Das Entwicklungswerkzeug Xcode soll eine KI-Aufrüstung erhalten, mit der Developer Projekte zügiger bewältigen können. Microsoft demonstriert hier bereits, was möglich ist.

Apple möchte Xcode offenbar mit KI-Fähigkeiten versehen. Xcode ist die Entwicklungsumgebung für Developer, die Apps für iPhone, Mac und auch die Vision Pro erstellen. Die Anwendung soll nun etwas erhalten, von dem Microsoft seit einiger Zeit bereits vormacht, was inzwischen möglich ist: Das Programmieren auf Zuruf.

Xcode-KI-Erweiterung schon dieses Jahr

Beim zu Microsoft gehörenden Portal Github können Nutzer schon länger den Co-Pilot buchen, der hilft bei der Codeerstellung per Prompt, also geschriebenen Anweisungen in natürlicher Sprache. Das soll Xcode auch können. Developer sollen Codeblöcke per AI vervollständigen oder Code von einer in eine andere Programmiersprache konvertieren können, berichtet Bloomberg.

Damit ist den Developern nicht alle Arbeit abgenommen, aber viele Fleißaufgaben, die vor allem Zeit kosten, lassen sich so deutlich zügiger erledigen.

Wie es weiter heißt, soll Apples Craig Federighi, verantwortlich für Software im Unternehmen, die Ingenieure in internen Memos ermutigt haben, möglichst viele KI-inspirierte Funktionen bereits für iOS 18 fertig zu stellen. Die Xcode-AI-Erweiterung soll demnach bereits dieses Jahr starten.

Andere Bereiche, in denen KI eine Rolle spielen soll, sind etwa iWork, Apple Music oder die Fotos-App.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!