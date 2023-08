Home Gerüchte Leaks: Hat das iPhone 15 eine lange Leitung?

Leaks: Hat das iPhone 15 eine lange Leitung?

Das iPhone 15 kommt wohl mit einem neuen Ladekabel. Diese Nabelschnur soll nicht nur geflochten sein, sie ist wohl auch deutlich länger als bislang. Das kann sich in der täglichen Nutzung als praktisch erweisen.

Apple wird sein iPhone 15-Lineup wohl mit einem neuen Kabel ausstatten. Schon seit einigen Tagen machen Gerüchte die Runde, wonach das Kabel, das erstmals ein USB-C-zu-USB-C-Kabel sein dürfte, eine geflochtene Ladeschnur sein soll, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Doch das ist womöglich nicht die einzige Änderung im neuen Lineup.

Kommt das iPhone 15 mit langer Leitung?

Denn das Kabel soll auch deutlich länger sein. Verschiedene Leaker gehen von einer Strippe aus, die 50% länger sein wird, als das bisher verwendete Ladekabel. Das ist einen Meter lang, folglich käme das iPhone 15 mit einem Ladekabel von anderthalb Metern Länge.

Most likely the length of the new iPhone 15 Usb C Cables will be 1.5 meters pic.twitter.com/vzOqu9EYBA — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 22, 2023

Auch soll das neue Ladekabel deutlich haltbarer sein, was ohne Frage eine positive Entwicklung wäre. Apples Lightning-Kabel galten lange Jahre als äußerst anfällig für Verschleiß, diese Anfälligkeit hat das Unternehmen allerdings in den letzten Jahren deutlich reduziert. Ein noch widerstandsfähigeres Ladekabel ist so oder so nichts, was Kunden nicht willkommen sein dürfte.

Ein längeres Ladekabel würde wohl auch eine Neugestaltung der iPhone-Box erfordern. In dieser befindet sich seit einigen Jahren kein Ladegerät mehr.

