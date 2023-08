Das iPhone 15 soll mit geflochtenem Ladekabel in der Box kommen

Das iPhone 15 ist nur noch wenige Wochen vom Launch entfernt, nun häufen sich naturgemäß die Gerüchte zu den neuen Modellen. Eins davon beschäftigt sich mit dem Ladekabel, es kann als sicher angenommen werden, dass Apple auf USB-C wechselt und Lightning am iPhone abkündigt.

Apple wird in nur wenigen Wochen das iPhone 15-Lineup vorstellen. Wenig überraschend schießen zuletzt die Gerüchte um mögliche Eigenschaften der kommenden Modelle ins Kraut, nun befasst sich eins davon mit dem Ladekabel.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can’t trace the resource, so I can’t be sure if it’s true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023