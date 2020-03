iPad Pro ist vielerorts ausverkauft: Hinweis auf neues Modell oder Corona-Knappheit?

Das iPad Pro wird aktuell in einigen Apple Stores knapp, verschiedene Ladengeschäfte in den USA und Europa haben die Tablets nicht mehr vorrätig. Das könnte auf ein neues iPad Pro im März hindeuten, oder nur Lieferschwierigkeiten durch den Corona-Virus aufzeigen.

Das iPad ist aktuell vielerorts schwerer zu kriegen, vor allem das iPad Pro ist in einigen Apple Stores derzeit vergriffen. Wie zuletzt unter anderem von Bloomberg berichtet wurde, ist das iPad Pro 12,9 Zoll in der Version mit 512 GB in den Apple Stores im Raum Los Angeles praktisch komplett ausverkauft, in New York ist die Konfiguration ebenfalls nicht mehr problemlos zu bekommen. Auch in Apple Stores in Europa ist die Version ohne Mobilfunk und mit 12,9 Zoll-Display vielerorts nur noch in begrenzten Mengen verfügbar. Auch andere Geräte sind teilweise nicht mehr zu haben.

Hinweise auf ein neues iPad oder nur Lieferschwierigkeiten?

So sind etwa einige Varianten der Apple Watch Series 3 und Apple Watch Series 5 in verschiedenen Apple Stores ausgegangen. Probleme gibt es ebenfalls beim Kauf der AirPods Pro, das ist bei den Kopfhörern von Apple aber eher der Normalfall, denn die Ausnahme und eigentlich sich nicht für Interpretationen. Es stellt sich hinsichtlich des knappen iPad-Vorrats die Frage nach dem Grund: Das passiert etwa gern, wenn Apple ein Modell aktualisiert und im Vorfeld die Lager räumt. Nun gibt es auch immer wieder Gerüchte um ein neues iPad Pro im März. Allerdings könnte die begrenzte Verfügbarkeit auch auf die Auswirkungen auf die Produktion hinweisen, die der Corona-Virus in China hat. Gegen Ende März zumindest wissen wir mehr.

