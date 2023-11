Home Sonstiges Google räumt auf: Lange inaktive Konten werden gelöscht

Google räumt auf: Lange inaktive Konten werden gelöscht

Wenn ihr noch ein Google-Konto habt, das ihr selten nutzt, solltet ihr euch demnächst einmal dort anmelden: Google beginnt in wenigen Tagen damit, lange nicht genutzte Konten zu löschen. Das zu verhindern, ist aber einfach.

Google wird demnächst damit beginnen, Konten zu löschen, die längere Zeit nicht genutzt worden sind, darüber informiert das Unternehmen in einer entsprechenden Erklärung. Dieses Vorgehen wurde vom Konzern bereits im Sommer angekündigt. Ab Dezember wird nun mit den Löschungen begonnen.

Welche Konten werden gelöscht?

Dies betrifft Konten, die seit mindestens 24 Monaten nicht mehr genutzt worden sind. Als Nutzung zählt jede Art von Aktivität, die eine Anmeldung bei einem Konto mit einschließt, dies kann etwa im Rahmen der Suche oder auch der Nutzung von YouTube erfolgen.

Zudem hat Google alle betroffenen Kontoinhaber über die bevorstehende Löschung informiert und zwar nicht nur per E-Mail an die betroffene Adresse, sondern auch an Wiederherstellungsadressen, sofern angegeben.

Konten von Schulen, Universitäten und Unternehmen sind von der Maßnahme natürlich nicht betroffen. Um die Löschung zu verhindern reicht es, sich einmal am betreffenden Konto anzumelden. Zunächst sollen wohl nur Konten gelöscht werden, die lediglich im Rahmen der erstmaligen Einrichtung verwendet wurden.

Google spricht vom Kampf gegen Spam, tatsächlich dürfte aber auch die Freigabe von Serverspeicher ein Ziel der Maßnahme sein. Wie viele Konten betroffen sind, ist nicht bekannt.

