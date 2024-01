Home Hardware Für die Vision Pro kündigt Cupertino „Apple Immersive Videos“ an

Der Vorbestellstart der Vision Pro rückt immer näher und Apple versucht, das Interesse auf den letzten Metern ordentlich anzuheizen. Unter anderem soll sich das Headset besonders gut zum Konsumieren von Multimedia-Inhalten eignen. Dafür hat Apple spezielle Videos produziert

Apple Immersive Videos

Wenig verwunderlich steht Entertainment ganz oben auf der Liste, die Apple bewerben will, bietet es doch die größtmögliche Schnittstelle für potenzielle Kunden. Dafür hat der Konzern „Apple Immersive Videos“ bereitgestellt, wie man mittels Pressemitteilung ankündigte. Hierbei handelt es sich um spezielle Inhalte, welche die Vorzüge in Sachen 3D und Spatial Audio demonstrieren soll:

Adventure folgt Pioniersportlern, die sich an einigen der sensationellsten Orte der Welt ehrfurchtgebietenden Herausforderungen stellen. In der ersten Folge, Highlining, begleiten die Zuschauer die Highlinerin Faith Dickey bei ihrer bisher größten Herausforderung: einer waghalsigen Überquerung von 3.000 Fuß über den atemberaubenden Fjorden Norwegens.

Wild Life nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zu einigen der charismatischsten Kreaturen unseres Planeten, um herauszufinden, was sie so einzigartig macht, und stellt die Experten vor, die sie am besten kennen. Die erste Folge führt die Zuschauer in das größte Nashornschutzgebiet der Welt, wo eine ehemalige Polizeikommissarin ihr Leben der Rettung, Aufzucht und Wiederauswilderung dieser sanften Riesen gewidmet hat.

Prähistorischer Planet zum Anfassen: Die preisgekrönte Apple Original-Doku-Serie von Jon Favreau und den Produzenten von Planet Erde kehrt mit einem immersiven Film zurück, der die Zuschauer in das tägliche Leben der Dinosaurier versetzt und die Kämpfe und Triumphe dieser majestätischen Tiere inmitten spektakulärer Landschaften verfolgt. Prehistoric Planet Immersive entführt die Zuschauer an eine zerklüftete Meeresküste, wo sich eine Pterosaurierkolonie für ein Nachmittagsschläfchen niederlässt, das sich als alles andere als erholsam erweist.

Dazu gibt es noch ein kurzes interessantes technisches Detail: Jedes der beiden Displays verfügt über eine höhere Auflösung als ein gewöhnlicher 4k-Fernseher, die Videos selbst sind in 8k produziert worden.

Streamingdienste bereits optimiert

Zudem kündigte Apple an, dass alle relevanten Streamingdienste sich zum Start auf der Vision Pro nutzen lassen können. Dazu zählen Amazon Prime Video, Disney+, Pluto TV, Paramount+, Crunchyroll, Max, Discovery+ und Peacock sowie die Sport-Streaming-Dienste ESPN, MLB, PGA Tour und Red Bull TV. Disney+ hier her besonders hervorzuheben, denn Bob Iger verriet auf der vergangenen WWDC23 übrigens, dass man eine Vielzahl der Klassiker speziell für die 3D-Wiedergabe neu aufbereiten will.

