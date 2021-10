Home Daybreak Apple Erinnerung an Steve Jobs | Apple Watch S7 mit langen Lieferzeiten | Verbesserungen des A15 – Daybreak Apple

Guten Morgen an die Apfelpage-Leser! Gestern war es 10 Jahre her, dass Steve Jobs starb. Wir blickten auf seine besten Zitate und Interviews zurück. Weniger erfreulich sind dagegen die möglichen Wartezeiten auf die Apple Watch Series 7, die Lager sind wohl noch leer. Und wir schauten uns an, was der A15-Prozessor im Vergleich zum A14 eigentlich besser macht. Die Zusammenfassung im Daybreak Apple.

Zitate und Interviews von Steve Jobs

Tatsächlich ist der Todestag des Apple-Gründers Steve Jobs nun schon 10 Jahre her. Nachdem er am 24. August 2011 die Leitung des Konzerns an Tim Cook abgegeben hatte, verstarb er am 05. Oktober 2011 an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da wir euch Leser nicht erzählen müssen, was dieser Mann alles auf die Beine stellte, stellten wir stattdessen eine Liste seiner besten Zitate und Interviews zusammen. Darin findet man etwa die Aussage „Wir haben dafür gesorgt, dass die Schaltflächen auf dem Bildschirm so gut aussehen, dass ihr sie lecken möchtet.“ im Zusammenhang mit dem Design der Benutzeroberfläche. Lest selbst:

Apple Watch Series 7 könnte sich noch etwas verzögern

Normalerweise kommt die Apple Watch gleichzeitig mit dem iPhone auf den Markt. Das ist in diesem Jahr nicht so, die Vorbestellungen für die Uhr werden erst an diesem Freitag geöffnet. Allerdings müsse man mit langen Lieferzeiten rechnen, so der Leaker Jon Prosser. Die Massenproduktion sei erst vor knapp einem Monat angelaufen, dementsprechend ist anzunehmen, dass die Lager noch ziemlich leer sind. Wenn ihr also am Freitag ein Stück vom Kuchen abhaben wollt, empfiehlt es sich, rechtzeitig den Apple Online Store von Apple aufzusuchen.

Sprung vom A14 auf den A15 größer als gedacht

Im Rahmen der September-Keynote sprach Apple recht wenig über die Neuerungen des A15 Bionic. Dieser treibt alle Geräte der iPhone-13-Reihe und das iPad mini der sechsten Generation an. Die Anstiege bei der Rechenpower sind dabei noch recht gering, bei der Zusammenarbeit von beiden Performance-Kernen sprechen wir von einer Steigerung in Höhe von 10 Prozent. Beeindruckender soll die Grafikleistung sein, wenngleich hier keine genauen Zahlen vorliegen. Außerdem ist der Systemcache größer, was auf eine höhere Energieeffizienz hindeutet.

In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Mittwoch!

