Apple Watch Series 7 wohl mit langen Lieferzeiten, Lager sind noch leer

Die neue Apple Watch Series 7 wird zwar ab Freitag vorbestellbar sein, aber es werden wohl anfänglich nur sehr wenige Kunden auch eine rasche Lieferung erhalten. Die Produktion ist dem Vernehmen nach sehr schleppend angelaufen, sodass anfangs mit immens langen Lieferzeiten zu rechnen ist.

Nun gibt es zumindest schon einen Starttermin: Die neue Apple Watch Series 7 wird ab Freitag vorbestellt werden können, das hat Apple zuletzt offiziell erklärt, Apfelpage.de berichtete. Gegen 14:00 Uhr deutscher Zeit werden Kunden in Deutschland die neue Generation der Apple Watch ordern können.

Allerdings werden sie hier wohl sehr zügig ihre Bestellungen absetzen müssen, wenn ihnen an einer raschen Belieferung gelegen ist.

Die neue Apple Watch Series 7 wird gegen Anfang nur in sehr begrenzten Stückzahlen verfügbar sein, prognostiziert der bekanntere Leaker Jon Prosser. Er hatte sich nach einigen Wochen Abstinenz zuletzt zurückgemeldet und den Start der Vorbestellungen für diese Woche vorausgesagt, was sich als korrekt erwiesen hatte. Nun erklärt er weiter, dass die Massenproduktion der neuen Uhr erst vor weniger als einem Monat angelaufen sei, viel später, als geplant war.

Apple Watch Series 7 pre-orders start Friday, but it’s gonna be hard for you to get one. 👀

I’m told that mass production began just under a month ago, so stock is *very* limited.

If you want the new Apple Watch, be up bright and early on Friday.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 4, 2021