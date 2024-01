Home Hardware Dell kündigt 40″ Curved-Monitor mit 120 Hz und Thunderbolt-Hub-Funktion an

Dell kündigt 40″ Curved-Monitor mit 120 Hz und Thunderbolt-Hub-Funktion an

Wisst Ihr, welches eines der ältesten Produkte ist, welches Apple derzeit verkauft? Richtig, es ist das Pro Display XDR. Bei seiner Vorstellung vor über 1400 Tagen im Dezember 2019 gab es nichts Vergleichbares. Dies hat sich nun geändert und es gibt pünktlich zur CES 2024 weitere Konkurrenz. Die stammt von Dell.

Dell 40″ Curved Monitor

Das neue Display ist in der UltraSharp-Serie angesiedelt und bei der Entwicklung wurde explizit auch an MacBook-User gedacht – es unterstützt ProMotion, ist also mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Anbei einmal die weitere technische Ausstattung:

39,7-Zoll-geschwungenes WUHD-Display

5K-Auflösung bei 5120 x 2160 Pixeln

120 Hz Bildwiederholrate

IPS-Panel mit einem Kontrast von 2000:1

178-Grad-Sichtwinkel

99% DCI-P3, 100% sRGB

HDR 600

ComfortView Plus mit niedrigen Blaulichtemissionen und 5-Sterne-Eye Comfort-zertifiziert

Höhenverstellbar, zusätzlich neig- und schwenkbar

Unterstützt zwei Quellen mit Picture-by-Picture, Picture-in-Picture und Network KVM und Auto KVM

Umgebungslichtsensor zur automatischen Bildschirmanpassung

Dell Color Management-Software enthalten

Thunderbolt 4-Hub: Bis zu 140 W Stromlieferung 2,5-Gb-Ethernet-Anschluss 4x USB-A-Anschlüsse 1x Thunderbolt 4-Anschluss 2x USB-C-Anschlüsse (einer mit 15 W Leistung, einer mit 10 Gbit/s Daten) 1x HDMI 2.1-Anschluss 1x DisplayPort 1.4 Port Zusätzliche nach vorne gerichtete Pop-out-USB-C- und A-Anschlüsse



Preise und Verfügbarkeit

Dell hat weitergehende Informationen auf seiner Webseite noch nicht zur Verfügung gestellt, allerdings schon den Preis kommuniziert. In den USA geht der Monitor mit einer UVP von 2399,99 US-Dollar (vor Steuern) in den Verkauf. Nur zum Vergleich, das Pro Display XDR kostet mindestens 5499 US-Dollar. Wann genau der Verkaufsstart ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!