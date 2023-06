Home Sonstiges Das sind die Neuzugänge bei freevee im Juni

Das sind die Neuzugänge bei freevee im Juni

Morgen ist schon Monatswechsel und der Juni steht an. Am letzten Tag des Monats gibt es dementsprechend noch die Liste mit den Neuzugängen bei freevee. Werfen wir also gleich einen Blick darauf.

Die Neuzugänge

freevee ist ein weiterer Streamingdienst von Amazon, der vom US-Versandgigant also kostenfreie Alternative zu Prime Video platziert wurde. Die Liste der Neuzugänge ist recht übersichtlich, aber einen Blick kann man dennoch riskieren:

Filme

Rebellion der Magier

Verfügbar ab 1. Juni

Beyond the Wasteland – A Mad Max Documentary

Verfügbar ab 5. Juni

Die in a Gunfight

Verfügbar ab 14. Juni

Captain Fantastic

Verfügbar ab 23. Juni

Serien

Stargate Atlantis

Verfügbar ab 1. Juni

The Neighbors

Verfügbar ab 16. Juni

So viel Werbung müsst Ihr ertragen

Wie bereits angedeutet, handelt es sich hier um ein werbefinanziertes Angebot. Pro Stunde unterbricht Amazon Filme und Serienfolgen für insgesamt maximal neun Minuten, um Werbung zu präsentieren. Überspringen lassen sich die Clips nicht. Um die Inhalte zu sehen, müsst ihr über ein Amazon-Konto verfügen. Die Inhalte lassen sich direkt über die Webseite von Amazon oder über die jeweiligen Prime-Apps konsumieren.

War Freevee zum Start des Dienstes noch etwas zurückhaltend bei der Werbung und schöpfte die angekündigten 9 Minuten selten aus, hat sich das Blatt nun deutlich gewandelt. Mittlerweile reizt Amazon das Zeitfenster für Werbung bei Freevee nahezu vollständig aus. Zudem sei noch angemerkt, dass der Dienst häufig nur die erste Staffel einer Serie kostenfrei zeigt, die restlichen müssen dann kostenpflichtig erworben werden.

-----

