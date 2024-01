Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Wo der Seewind flüstert. Die St.-Peter-Ording-Saga“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. Januar 2024 um 16:13 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die Nordsee ist eines der größten zusammenhängenden Naturschutzgebiete der Erde und in St.-Peter-Ording gibt es Europas größten Sandstrand – ideal für einen Urlaub. Wem das aktuelle Wetter aber zu ungemütlich ist, kann jedoch mit dem aktuellen E-Book der Woche zumindest gedanklich dorthin reisen.

Das E-Book der Woche

1959: Sabine träumt nach dem Abschluss der Frauenfachschule davon, den Sommer am Gardasee zu verbringen. Doch familiäre Pflichten führen sie zu ihrer Tante nach Nordfriesland. Ihre Eltern bestehen darauf, dass Sabine ihr in St. Peter hilft. Obwohl sie von italienischem Flair und weiter Welt geträumt hat, lernt Sabine bald den Zauber Nordfrieslands und des Strandcafés in Ording zu schätzen. Auch der junge Tom lässt sie hier ihr Fernweh schnell vergessen. Doch Sabine muss sich erneut den Wünschen ihrer Eltern beugen und St. Peter verlassen. Findet sie dennoch einen Weg in eine Zukunft mit Tom?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

