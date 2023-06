Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „City of Burning Wings. Die Aschekriegerin“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Juni 2023 um 19:20 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Sommer ist da und die Tage werden wärmer, ideale Voraussetzungen, um die Seele baumeln zu lassen. Vielleicht bei einem spannenden Buch? Wer diesen Plan in die Tat umsetzen will, findet bei Apple gerade das passende E-Book.

Das E-Book der Woche

*Eine Liebe zwischen Asche und Glut*

Die junge Kriegerin May hat sich ihr Leben lang darauf vorbereitet, als Nachfolgerin des Königs den Aschethron zu besteigen. Sie ist die schnellste Himmelsstürmerin, die es in der fliegenden Stadt Elydor je gab. Doch als der König stirbt, taucht die Herrscherrune nicht bei ihr, sondern auf der Stirn des mysteriösen Geheimnishändlers Luan aus dem Elendsviertel auf. Und ausgerechnet May soll ihm helfen, mit seiner neu gewonnenen Macht umzugehen. Nur widerwillig fügt sie sich, bis ihr klar wird, dass nicht nur ihre beiden Leben vom Erfolg der Aufgabe abhängen, sondern die Zukunft von ganz Elydor.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

