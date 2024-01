Home Apple Bose streicht Unterstützung für Radioplayer auf den Soundtouch-Geräten

Bose hatte mit einem Sortimentswechsel seiner WLAN-fähigen Multiroom-Lautsprecher den gleichen Fehler gemacht, wie seinerzeit Sonos – nämlich eine neue App eingeführt, mit denen sich die alten Soundtouch-Geräte nicht mehr mit der neuen Hardware gruppieren ließ. Nun beschneidet Bose den Funktionsumfang der Soundtouch-Lautsprecher.

Unterstützung für Radioplayer gestrichen

Seit gestern können Kunden, die noch einen Soundtouch-Lautsprecher im Einsatz haben, den Dienst Radioplayer nicht mehr nutzen. In der letzten Woche versendete Bose entsprechende Mails an die Kunden. Spätestens ab heute lassen sich Radiosender über den genannten Dienst nicht mehr nutzen. Wer weiterhin Radio hören will, muss nun auf TuneIn zurückgreifen. Über diesen Dienst lassen sich weltweit über 100.000 Radiostationen streamen. Kunden in den USA können zudem auf noch SiriusXM zurückgreifen.

Man ist dem Hersteller ausgeliefert

Wie eingangs erwähnt, Bose ist nicht der erste Hersteller von vernetzten Lautsprechern, der so agiert. Auch Sonos brachte für die aktuellen Lautsprecher eine neue App auf den Markt, die nicht mit den älteren Lautsprechern kompatibel ist. Beide Hersteller haben gemein, dass ihre Hardware recht hochpreisig ist und man als Kunde angesichts dessen damit rechnen könnte, dass die Geräte nicht im Funktionsumfang beschnitten werden. Hier zeigt sich einmal mehr der Nachteil von smarter und vernetzter Hardware – man ist dem Hersteller trotz aller Beteuerungen ausgeliefert. Natürlich muss man auch immer Lizenzvereinbarungen berücksichtigen, diese können auslaufen. Dennoch ist das eine Entwicklung, die für Kunden nachteilig ist.

