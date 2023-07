Home Smart Home Bosch Smart Home: Neue Firmware bindet weitere Geräte an den Smart Home Controller II an

Bosch Smart Home: Neue Firmware bindet weitere Geräte an den Smart Home Controller II an

Ist Philips Hue der Anbieter, bei dem man für nahezu jedes Szenario die passenden Leuchtmittel bekommt, erfüllt Bosch Smart Home diesen Anspruch bei Smart-Home-Accessoires für das smarte Zuhause. Mit dem Wechsel zum Smart Home Controller II lassen sich derzeit weniger Geräte einbinden, als dies beim Vorgänger der Fall war. Doch der Hersteller arbeitet mit regelmäßigen Updates daran – so auch mit dieser Aktualisierung.

Neue Firmware verfügbar

Der neue Smart Home Controller II ist seit Ende letzten Jahres verfügbar und wurde optisch an die Designsprache der aktualisierten Komponenten angepasst. Bei der Funktionalität gibt es jedoch noch Nachholbedarf. Die neue Firmware, die in Wellen verteilt wird, nimmt sich genau dieser Thematik an. Die Release-Notes sind recht umfangreich und lassen sich hier nachlesen. So wird unter anderem nun die Einbindung der neuen Licht-/Rollladensteuerung II, des Heizkörper-Thermostats II und des Raumthermostats II 230 V ermöglicht.

Ist auch über die Home-App möglich

Die neuen Einstellungen finden sich in der Smarthome-App von Bosch im Menüpunkt „Dienste“. Es ist jedoch auch möglich, dies über die Home-App zu erledigen. Noch ein interessanter Hinweis, iOS 12 und iOS 13 werden nun nicht mehr unterstützt. Wer also noch ein altes iPhone für die Haussteuerung nutzt, muss sich nun auf die Suche nach einer Alternative machen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!