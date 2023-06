Home Deals Apple verschenkt Buch zur Serie „SILO“

Vergangenes Jahr landete Apple TV+ mit der Serie „Serverance“ einen absoluten Überraschungserfolg, 2023 ist die dystopische Sci-Fi-Serie „SILO“ der Überraschungshit. Passend zum aktuellen Erfolg der Serie lässt sich nun der erste Buchband der Serie kostenfrei laden.

Buch zur Serie – erster Teil kostenfrei erhältlich

Die dystopische Serie mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle ist seit Anfang Mai exklusiv auf Apple TV+ zu empfangen und basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Hugh Hoewy. Ursprünglich fing „SILO“ als Kurzgeschichte namens „Wool“ an, acht weitere Geschichten folgten. Diese wurden später zu fünf Romanen zusammengefasst. In der hauseigenen Books-App verschenkt Apple nun das erste Buch der Romanreihe.

Nach dem kostenfreien Download kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff. Wer sich unschlüssig ist, sollte sich beeilen. Apple kommuniziert keine Zeitangabe, wie lange das besagte E-Book kostenfrei erhältlich ist.

