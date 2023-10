Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer für animierte Serie „CURSES“

Apple TV+ zeigt Trailer für animierte Serie „CURSES“

Der Tag hat nur 24 Stunden, von denen wir auch noch acht Stunden arbeiten müssen. Doch angesichts der hohen Schlagzahl, die Apple TV+ derzeit an den Tag legt, müsste der Tag eher 48 Stunden haben. In den kommenden Wochen werden eine Vielzahl an Serien und Filmen anlaufen, darunter auch die neue animierte Serie „CURSES“. Die hat einen leicht gruseligen Charakter und i9st speziell für Kinder gemacht. Der Streamingdienst hat nun en Trailer dazu veröffentlicht.

Trailer ist nun erhältlich

Die neue Serie wird von DreamWorks Animation produziert und wird von dem Streamingdienst mit den folgenden Worten beschrieben:

„Wenn ein generationsübergreifender Familienfluch Alex Vanderhouven zu Stein macht, liegt es an seinen beiden Kindern, Pandora und Russ, zusammen mit seiner Frau Sky, die von ihren Vorfahren gestohlenen Artefakte in ihre rechtmäßigen Häuser zurückzugeben und schließlich den Fluch für immer aufzuheben.”

Demzufolge hat die Serie leichten Gruselcharakter und soll passend am 27. Oktober 2023 zum Halloween-Wochenende auf Apple TV+ debütieren. Ob es sich lohnt, könnte der offiziell verfügbare Trailer klären:

Die familienorientierte Serie wird von Jim Cooper („DreamWorks Dragons“) und Jeff Dixon („The Hurricane Heist“) erstellt und produziert. John Krasinski („A Quiet Place“ Parts I & II) fungiert auch als ausführender Produzent und Allyson Seeger („Tom Clancy’s Jack Ryan“) als Co-Executive Producer

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

