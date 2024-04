Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Trailer und Starttermin von „Hollywood Con Queen“

Apple TV+ verrät Trailer und Starttermin von „Hollywood Con Queen“

Apple TV+ arbeitet beständig daran, neue Inhalte hinzuzufügen. Neben Serien wie „The Morning Show“ gehören auch wirklich ausgezeichnete Dokumentationen dazu und hier wird es demnächst einen weiteren Neuzugang geben. Wir haben die Details dazu.

Trailer ist verfügbar

Neben Sci-Fi-Serien hat sich Apple TV+ als Spezialist für Dokumentationen herauskristallisiert. Mit „Hollywood Con Queen“ hat Apple TV# das nächste Highlight im Köcher. Eine mysteriöse Figur, die als „Con Queen“ bezeichnet wird, gibt sich als die mächtigsten Frauen der Branche aus und lockt ahnungslose Opfer nach Indonesien mit dem Versprechen einer lebensverändernden Karrieremöglichkeit. Die Marken „Con Queen’s“ erschöpfen ihre persönlichen Finanzen auf der Suche nach einer großen Pause, während sie in einem perversen psychologischen Spiel über die ganze Welt ausgebeutet werden. Der investigative Journalisten Scott Johnson von The Hollywood Reporter und die engagierte Privatdetektivin Nicole Kotsianas fingen schließlich an, zu recherchieren. Das klingt ziemlich überdreht, mit dem Trailer will der Dienst nun etwas Licht ins Dunkel bringen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Dokumentation besteht aus insgesamt drei Teilen und wird Anfang Mai exklusiv auf dem Streamingdienst verfügbar sein. Der konkrete Starttermin ist für den 08. Mai 2024 angesetzt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

