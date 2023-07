Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin der finalen Staffel von „Physical“ an und zeigt Trailer

Apple TV+ verrät Starttermin der finalen Staffel von „Physical“ an und zeigt Trailer

Auf Apple TV+ gibt es vor allem im Bereich Serien für nahezu jeden Geschmack das passende Angebot. Wer auf bissigen und zutiefst schwarzen Humor steht, der sollte bei „Physical“ reinschnuppern. Dabei muss man auch nicht mehr allzu lange auf den Start der dritten Staffel warten.

Dritte Staffel von „Physical“ ist zudem das Finale

In den ersten beiden Staffeln entwickelte sich die Protagonistin Sheila Rubin von einer in einer unglücklichen Ehe klein gehaltenen Ehefrau zu einer gefragten Unternehmerin im Bereich Fitness/Aerobic. In der dritten Staffel, die Apple mittels Pressemitteilung ankündigte, muss sie diesen Status gegen eine aufstrebende Konkurrentin verteidigen, die zudem Mindgames spielt – Vorhang auf für Zooey Deschanel. Die Serie ist in den 1980er-Jahren im San Diego angesiedelt und der Trailer macht Lust auf mehr.

Fans müssen jedoch tapfer sein, die dritte Staffel ist zugleich das Finale der Serie. Die beiden ersten Folgen erscheinen am 02. August 2023. Danach geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

